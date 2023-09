Il C N Posillipo secondo al Torneo Fritz Dennerlein

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl C.N.chiude alposto il” 2023, disputato a Marina di Vico Equense. La formazione rossoverde è stata sconfitta, questa mattina, nella finale della competizione, dalla Rari Nantes Salerno, con il punteggio di 5- 10. Il, nel girone, aveva superato la Canottieri Napoli per 12-8, e la De Akker Bologna per 10-9, con le triplette di Cuccovillo e Mattiello, perdendo poi con la Rari Nantes Salerno, 10-8, nonostante la tripletta di Nicola Cuccovillo. Nella finalissima, in una gara condizionata dal forte vento, la squadra rossoverde, ha chiuso il primo tempo in parità, rimontando dallo 0-2, prima di cedere nella seconda parte di gara, con la Rari Nantes Salerno che ha allungato definitivamente nell’ultimo ...