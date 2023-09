Il 66% degli italiani ha bici o monopattino | ma non li usa

In Israele e Giappone, invece, prevalgono i critici dell’istituzione Probabilmente in Italia e in Europa sono meno al centro del dibattito ...

La Promessa , anticipazioni degli episodi 66 e 67 in onda lunedì 4 settembre 2023 su Canale 5: trama e cosa succede nelle puntate. The post La ...

Il 60%uomini e il% delle donne ammettono di essere intrigati da questa forma di esplorazione sessuale. Il BDSM offre una vasta gamma di esperienze, dal bondage, dove i partner si legano e ...Non a caso il 55% del campioneitaliani ritiene che, qualora dovesse valutare l'acquisto di una bici elettrica, sarebbe interessato a un'assicurazione sul furto. Tra chi oggi non possiede una e ...

Mobilità sostenibile: il 66% degli italiani ha una bici o monopattino, ma solo il 26% li usa spesso La Stampa

notizie dall'ordine n° 66/2023 del 22/09/2023 – Ordine dei ... Ordine CDL Napoli

I due mezzi, però, non sono sempre visti di buon occhio sia per la sicurezza dei pedoni (49%) sia per quella degli stessi utilizzatori (42%). L’80% del campione intervistato, inoltre, punta il dito ...Nuovo allarme dell’Onu sul clima, la sfida ai gas serra parte dalle città. Al Climate Ambition Summit di New York, il sindaco della capitale ha ...