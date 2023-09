Ida Di Benedetto | “E’ il terzo furto Ho paura | andrò via da Napoli”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Qualcuno è entrato nella mia camera da letto alle sei del mattino, ci hanno chiusi dentro, me ne sono accorta e sono uscita sul balcone, ho urlato e all’inizio nessuno mi ha sentita. Una signora si è accorta di me e ha lanciato l’allarme. Quando è arrivata la polizia ci hanno fatti uscire. Sono terrorizzata, soffro di claustrofobia e questa è la terza volta che subisco un. Sono stanca. La città è abbandonata,via“. Così all’ANSA l’attrice Ida Diche aggiunge di “non riuscire più a dormire la notte” dopo avere subito martedì unnella sua abitazione mentre era con il suo compagno, l’ex ministro Urbani. Rapina in casa, ore da incubo per Ida die Giuliano Urbani L'articolo proviene da Anteprima24.it.

