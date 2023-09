Ida Di Benedetto derubata per la terza volta | ' Basta | me ne vado da Napoli'

Un'indagine è in corso a Napoli in seguito a una rapina avvenuta nell'appartamento dell'attrice Ida Di Benedetto e del suo compagno, l'ex ministro ...

Paura per l’attrice napoletana Ida Di Benedetto e il compagno Giuliano Urbani , ex ministro dei Beni e delle attività culturali, dopo che lo sera ...

Coppia chiusa in stanza e Rapina ta a Napoli: L’incubo vissuto dall’attrice Di Benedetto e dall’Ex Ministro Urbani Napoli, una città nota per la ...

"Me ne vado da Napoli. Dopo il terzo furto cosa farebbe". Lo ha detto l'attriceDi, 78 anni, che, insieme al marito, l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani , è stata chiusa in una stanza e derubata in casa propria. "Qualcuno è entrato ...AGI - La Squadra Mobile di Napoli sta indagando su una rapina avvenuta a Napoli ai danni dell'attrice napoletanaDie del compagno, l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani. Martedì scorso un gruppo di persone ha chiuso la Die l'ex ministro in una stanza dell'...

Napoli, chiusi in stanza e rapinati l'ex ministro Urbani e l'attrice Ida Di Benedetto: indaga la polizia Open

Ida Di Benedetto e Giuliano Urbani, l'attrice e l'ex ministro rapinati in casa nella notte. Lei: «Andrò via da ilmessaggero.it

"Me ne vado da Napoli. Dopo il terzo furto cosa farebbe". Lo ha detto l'attrice Ida Di Benedetto, 78 anni, che, insieme al marito, l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani, è ...Rapina villa Urbani: le ore da incubo della coppia Ida Di Benedetto ha descritto l’orribile esperienza, spiegando che qualcuno è entrato nella loro camera da letto alle sei del mattino, li ha chiusi ...