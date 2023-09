Icardi denuncia un giornalista per diffamazione! Convocati anche altri ex interisti | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Mauro, attaccante del Galatasarau, hato per diffamazione un: a processodiversi exStando a quanto riportato da Varese News, Maurohato un, insieme alla moglie Wanda Nara, per diffamazione. L’articolo incriminato risale al 2018, quando l’argentino giocava all’Inter. In quella data venne proclamata l’esistenza di un audio Whatsapp con presunti tradimenti da parte di Wanda Nara con alcuni ex compagni, tra cui Brozovic e Perisic. La difesa ha chiesto di sentireLuciano Spalletti e il vice Domenichini, oltre ai calciatori coinvolti.