I parchi pubblici di Cerveteri pronti a rifarsi il look | ecco quali

(Di venerdì 22 settembre 2023)– E’ stato sottoscritto il contratto di affidamento dei lavori per la realizzazione dei progetti di restyling di ben 5cittadini. Il progetto, finanziato con un contributo totale di 2 milioni e 300mila euro proveniente dai fondi del Pnrr, prevede il rifacimento dei seguenti: Parco Della Legnara, Parco Ina Casa e Parco Borsellino a; Parco Vannini a Cerenova; Parco di Via Corelli a Valcanneto. “La gestione dei fondi Pnrr è nota per la sua rigida supervisione – ha dichiarato la sindaca Elena Gubetti – siamo in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’affidamento di questi progetti. Le fasi di progettazione esecutiva, gara e affidamento sono state portate a termine nel pieno rispetto degli obblighi, a testimonianza dell’impegno e della competenza del nostro ...