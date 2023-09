I controlli dell’Inps sui pensionati italiani all’estero | si inizia da Grecia e Portogallo

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’Inps fa ripartire isuiche vivono. Gli accertamenti mirano in primo luogo a verificare l’esistenza in vita. E questa volta avranno un raggio d’azione continentale. Con gli occhi puntati su Europa, Africa e Oceania. In particolare su quattro tra le destinazioni preferite di chi si vuole godere il ritiro, Spagna,e Turchia. L’Inps passerà al dettaglio qualcosa come 317 mila emolumenti per un importo complessivo di quasi un miliardo e mezzo di euro. Le prestazioni pagaterappresentano attualmente il 2,4% del totale. L’obiettivo dell’operazione è ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario. Leggi anche: Pensioni, il dossier ...