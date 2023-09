I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del quarto turno | le probabili formazioni

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si ritorna in campo in Serie A per la quinta giornata. La capolista Inter sul campo dell’Empoli. Il Milan ospita il Veona, la Juventus in casa del Sassuolo. Settimana impegnativa in Serie A con tre turni in una settimana considerando l’unica giornata infrasettimanale prevista tra il 26 e il 29 settembre. Lukaku e Okafor pronti a prendersi la scena – Notizie.com – © LapresseIntanto, la testa delle squadre è rivolta a questo weekend con una quinta giornata che potrebbe dire molto per alcune compagini considerando, per esempio, che la Roma è impegnato sul campo del Torino. Ledella quinta giornata Di seguito ledella quinta giornata di Serie A. Apre una sfida interessante tra Salernitana e Roma mentre chiude proprio Torino-Roma. Salernitana-Frosinone (22/9 ore 18:30) Salernitana ...