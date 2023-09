I Campi Flegrei tremano ancora | sciame sismico in corso

(Di venerdì 22 settembre 2023) AGI - Dalle ore 11:02, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è inunonell'area dei, con l'evento maggiore registrato di magnitudo 3.0. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, la cui Sala Situazione Italia si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La crosta si sta indebolendo Secondo un nuovo studio pubblicato su “Communications Earth & Environment” la crosta della caldera della zona vulcanica deirisulterebbe indebolita, il che suggerirebbe la necessità di una maggiore attenzione per valutare la pericolosità effettiva della situazione. Gli studiosi Christopher Kilburn, professore di Vulcanologia presso l' University ...

Un'eruzione vulcanica nei Campi Flegrei è possibile? È addirittura imminente? A far chiarezza sulla situazione, dopo le ultime scosse di magnitudo ...

AGI - Dalle ore 11:02, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei, con l'evento maggiore registrato di magnitudo 3.0. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile, la cui Sala Situazione Italia si è messa in contatto con le strutture locali del ...Il supervulcano deicontinua a brontolare. Alle 11.01 di oggi, 22 settembre , l'area tra Pozzuoli e Napoli ovest ha tremato ancora. La scossa , avvertita distintamente dalla popolazione, è stata comunque ...

Due nuove scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei sono state avvertite distintamente a Pozzuoli, Bacoli e nella parte ovest di Napoli. I due sismi, in sequenza, si sono verificati alle 11. La ...Roma, 22 set. (askanews) – Dalle ore 11:02, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registra ...