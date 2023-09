“Ho visto cosa hai fatto” GF 2023 | Cesara Buonamici smaschera Beatrice Luzzi in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Grande Fratello, una puntata bollente quella andata in onda ieri sera 21 settembre; momenti di tensione, accuse reciproche e parole sopra le righe. Per sedare gli animi è dovuto intervenire Afonso Signorini prima, poi è stata la volta diche ha preso la palla al balzo per rivolgersi a, la concorrente che più di ogni altro, in queste prime due settimane di trasmissione ha saputo attrarre su di sé commenti del pubblico e degli altri inquilini. >“Fuori da qui!”. Grande Fratello, Massimiliano Varrese è una furia: tensione altissima durante la. Alfonso Signorini costretto ad intervenire dallo studio (VIDEO) Alla fine la puntata di ieri non c’è stata, come invece si pensava, alcuna eliminazione. Il televoto tra ...