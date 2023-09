Highlights Italia-Usa 1-3 | Preolimpico volley femminile 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilcon glidi-Stati Uniti 1-3 (19-25, 25-23, 21-25, 18-25), match valido per la Pool C del torneodi, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Sconfitta in quattro set per la squadra di Mazzanti, che ha commesso troppi errori e non è riuscita a tenere botta alle avversarie se non per il secondo set e parte degli altri parziali. Gli Usa vincono e blindano il pass per le Olimpiadi, mentre l’dovrà battere Germania e Polonia per arrivare almeno seconda. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro. SportFace.