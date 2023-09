Highlights e gol Lecce-Genoa 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Allo stadio Via del Mare ottima partenza dei padroni di casa che prendono il predominio del gioco anche se non creano particolari pericoli agli ospiti che si difendono con ordine. L’episodio che indirizza la partita lo si vive sul finire del primo tempo: Martin, già ammonito, entra in ritardo e l’arbitro Capuano estrae il secondo giallo ed il conseguente cartellino rosso. Ilperò si difende ad oltranza senza correre grandi pericoli, la partita viene risolta all’83’ con un tiro dalla distanza di Oudin che viene deviato e si infila in rete. Ilcontinua a sognare: 11 punti in 5 partite e per una notte ...

La Juve Stabia cala il tris sul Potenza, termina 3-0 la quarta giornata di Serie C 2023 /24. Doppio vantaggio per le vespe già nella prima frazione ...

Il Picerno si impone sul Giugliano per 4-0 nella quarta giornata di Serie C 2023 /2024, Girone C. Subito vantaggio firmato dai padroni di casa che ...

Il video deie deglidi Svizzera - Italia, match valevole per la prima giornata della Nations League 2023/2024. Grande esordio per il neo commissario tecnico Andrea Soncin che vince per 0 - 1 in un ...Unper tempo e un punto per parte, Romagnoli e Cabral a segno. In serata, alle 20.45 è iniziata Lecce - Genoa ( TUTTI GLIDI SERIE A ). Il programma prosegue poi domani con altre tre ...

L'Atalanta si gode De Ketelaere, Rakow battuto 2-0 Sky Sport

Highlights e Gol Juventus Next Gen-Spal: le immagini del match - VIDEO Juventus News 24

La quinta giornata del campionato è iniziata con il match a Salerno: un gol per tempo e un punto per parte, Romagnoli e Cabral a segno. Alle 20.45 è cominciata la sfida tra salentini e liguri. Il ...Salernitana - Frosinone highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per l'anticipo della quinta giornata ...