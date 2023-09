Halloween 2023 | quale film dell’orrore vedere? Il suggerimento arriva direttamente da Freddy Krueger

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Vecchio e grasso”: s’è definito così qualche mese fa Robert Englund, attore classe ’47, che ha così confermato che il cappello, l’iconico gilet a righe verdi e rosse e il guanto con lame affilate come artigli sono destinati a rimanere nell’armadio per sempre. Il leggendario attore non si calerà nuovamente nei panni di, ma questo non significa che voglia privarci della razione di terrore che molti spettatori desiderano ogni giorno. Parlando didel terrore, è naturale che una icona del genere come lui abbia titoli da consigliare e durante un’intervista a Bloody Disgusting, ha suggerito undain occasione di(che s’avvicina a grossi passi: sarà tra poco più di un mese). Ilin questione si chiama ‘May’ ...