Ha finto il suicidio per 10 anni Adamo Guerra è stato ritrovato

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nel mese di luglio del 2013,scrive tre lettere di addio indirizzate ai genitori, all’ex moglie e a un collega. Da quel momento in poi, di lui, non si avranno più tracce. Le sue ultime parole non lasciano spazio a fraintendimenti: l’uomo si è suicidato, o almeno è questo che ha fatto credere per 10 lunghi. Sì perchéè vivo, si trova in Grecia e si è rifatto una vita., sparito nel nulla È un caldo giorno d’estate del 2013 quando, classe 1967, incontra la sua ex moglie Raffaella dopo aver trascorso il weekend con le bambine. Il matrimonio è finito, ma i rapporti sono ottimi, così come quel legame che l’uomo mantiene con le sue figlie, di 12 e 16. Poi, di lui, si perdono le tracce. La denuncia della ...