Guirassy segna più di Haaland e Mbappé | il 'cugino' di Thuram spinge lo Stoccarda in testa alla Bundes

(Di venerdì 22 settembre 2023) Oggi laliga ha una nuova capolista. E un nuovo re. A troneggiare al primo posto - seppur con un match in più - è lo...

Guirassy segna più di Haaland e Mbappé: il 'cugino' di Thuram ... Calciomercato.com

Pronostici calcio oggi – Venerdí 22 Settembre 2023 Calcio d'Angolo

Oggi la Bundesliga ha una nuova capolista. E un nuovo re. A troneggiare al primo posto - seppur con un match in più - è lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß, che con 12 punti guida la classifica tedesca, ...La gara valida per la quinta giornata di Bundesliga tra Stoccarda e Darmstadt è terminata 2-1: decisivo Guirassy, Hoeness in cima alla classifica ...