Gudmundsson | il ' re del dribbling' ha stregato mezza Europa | ecco chi lo vuole

(Di venerdì 22 settembre 2023) Come riporta la Gazzetta dello Sport, ha portato a termine qualcosa sedicisu venti tentati: una percentuale davvero importante del 65%. Il ragazzo, in questa speciale classifica, è primo ...

L’attaccante del Genoa , Albert Gudmundsson , è stato sospeso in via cautelare dalla nazionale dell’Islanda. Il motivo risiede in una denuncia ...

Genoa sta attirando l'interesse di molti top club in Italia e non solo: ecco chi vuole il 'redribbling'. Il Genoa, dopo la scorsa stagione in cui è arrivata la promozione in Serie ...... partita valida per la quinta giornatacampionato italiano di Serie A Tim 2023/2024 , in ... Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi,; ...

Gudmundsson del Genoa sta attirando l'interesse di molti top club in Italia e non solo: ecco chi vuole il 're del dribbling'. Il Genoa, dopo la scorsa stagione in cui è arrivata la promozione in Serie ...Queste le ultime di formazione su Lecce-Genoa raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com. Lecce-Genoa - Venerdì 22 settembre ore 20.45, stadio.