Gucci | una collezione ancora | grazie

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tenendo il pay off di sfilata e della campagna mondiale di guerrilla marketing che ha tappezzato i muri delle città dell’avverbio “” che poi, sulle note eterne di Mina, si è rivelato come un’esortazione, vorremmo dire a quel gentilissimo, serissimo e bravissimo professionista della moda che è Sabato De Sarno, che aspettiamo. Aspettiamo innanzitutto il responso del mercato alla sua direzione creativa di, oltre a quello di noi critici di molte battaglie e di infinite memorie, che fagocitiamo collezioni con la stessa velocità e ingordigia che riserviamo al finger food di cui nutriamo le nostre settimane di sfilate, talvolta senza nemmeno capire che cosa abbiamo afferrato prima di metterlo in bocca, stupiti perfino che ci piaccia. Ma aspettiamo soprattutto di vederlo acquisire sicurezza, sperando che sappia scrollarsi di ...

Più chepagina bianca, dasi aprepagina rossa, anzi, 'Rosso Ancora', il colore scelto da Sabato De Sarno come punto di partenza per la sua prima sfilata da direttore creativo della maison.Che ritorna più forte che mai, conmostra di giovani artisti in via Fiori Chiari e un volume che èlettera d'amore alla città della moda. La pioggia però riportanel suo headquarter, ...

De Sarno apre una pagina 'rosso ancora' per Gucci Agenzia ANSA

Ancora Gucci, Ancora Moda, Ancora Milano: oggi l'esordio di Sabato De Sarno alla guida della maison fiorentina ilmessaggero.it

il front row di Gucci era esclusivo tanto quelli di Fendi e Prada visti nei gironi passati. Una selezione che ha prevedeva le icone di stile di tutto il mondo. Da Julia Garner alla star K-pop Hanni, ...A Milano debutta il nuovo direttore creativo, Sabato de Sarno, la prima collezione dopo l'era Alessandro Michele tra silhouette asciutte e affilate, shorts, frange e zeppe plateau ...