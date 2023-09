Guarda com’è Twiggy | iconica modella | oggi | a 73 anni

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sebbene abbia trasformato l’industria della moda con il suo stile giovanile, la leggendariaha recentemente rivelato che in realtà non voleva il look androgino degli60?. Lei era semplicemente troppo timida per rinunciare al lavoro di un famoso parrucchiere in un “salone elegante”. Festeggiando il suo 74esimo compleanno il 19 settembre, ti riportiamo indietro agli60?. Quandoispirò per la prima volta i famosi stili di bambole che vediamo ancora, nata Lesley Hornby, era alla ricerca di un nuovo look alla moda per lanciare la sua carriera. Alta solo un metro e settanta, all’aspirante giovaneè stato detto che era troppo bassa per avere successo nel competitivo settore della moda. Compiendo 74 ...