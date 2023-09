Grillo jr | una delle due vittime piange in aula durante l’udienza | la mia vita ormai è sconvolta

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Scoppia in lacrime in, unadue presuntedella violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda.il controesame del processo che vede imputati Ciroe tre suoi amici, la giovane milanese, che oggi ha 23 anni, si è messa are ripercorrendo quella notte. Era l’amica della vittima che si è addormentata sul divano mentre l’altra subiva secondo l’accusa lo stupro di gruppo. ma anche lei ha subito abusi: foto e video in pose oscene mentre lei dormiva. Solo uno scherzo secondo gli imputati ma la vittima non la pensa allo stesso modo. “La mia”, ha ripetuto a lungo. Poi il Presidente Marco Contu ha sospeso per venti minuti. Fuori ...