Green Blue Days giunge alla terza edizione e… si sdoppia!

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dal 27 al 29 settembre, presso il Complesso Monumentale Ravaschieri (Via Riviera di Chiaia, 126), si terranno i. L’evento, giunto, per l’occasione si sdoppia: ci sarannoAction 2023 eForum 2024.ha l’obiettivo ambizioso di trasformare le parole in azioni, promuovendo uno stile di vita sostenibile e contribuendo a una profonda trasformazione della società e dell’economia verso il benessere del pianeta. Questo iniziativa innovativa, focalizzata sull’economia circolare e l’educazione ambientale, mira a coinvolgere attivamente i giovani sulle tematiche ...