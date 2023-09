Grande novità al Maradona | i tifosi non aspettavano altro | l’annuncio

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il comunicato ufficiale della società azzurra che ha fatto felici tantidella squadra Era una dellepreviste per questa stagione. Le polemiche degli scorsi giorni con Assoutenti alla fine hanno trovato modo di permettere alla società di fare una presa di posizione. Il Napoli infatti, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, comunica l’entrata in vigore di una nuova procedura per la prenotazione dei tagliandi. Il nuovo sistema sarà infatti disponibile per icon disabilità al 100% e permetterà loro di acquistare i biglietti per le gare casalinghe con più facilità. Come spiegato dalla società, la procedura sarà finalizzata a garantire un equo e sicuro accesso alle strutture per assistere alle gare della squadra disputate allo Stadio Diego Armando. Il nuovo sistema per acquistare i ...