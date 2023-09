Grande Fratello | si sposta il daytime | ecco a che ora andranno in onda le finestre sul reality

(Di venerdì 22 settembre 2023) La rivoluzione Mediaset ha incluso, come ormai è noto, la nuova edizione del. Alfonso Signorini, ancora una volta alla conduzione, ha studiato per quest’anno un cast che rispettasse le linee guida definite da Pier Silvio Berlusconi. Oltre ai volti in vista sul piccolo schermo, però, anche le fasce deldelshow hanno subito un cambiamento.manterrà un piccolo spazio al mattino poco prima di Forum – alle ore 11 – e uno altrattanto consistente tra il Tg5 delle 13.30 e Beautiful. A farcelo sapere DavideMaggio.it: Canale 5 mantiene La Promessa. La decisione di sospendere la soap spagnola ci aveva lasciati abbastanza interdetti: Mediaset rinunciava ad un ottimo traino per Pomeriggio Cinque, oltreché ad un prodotto che ha ormai fidelizzato un ...

In effetti, Katia aveva già parlato di questa situazione dentro la Casa delVip, spiegando come Carreras avesse lasciato la moglie proprio per stare con lei. Ad ogni modo, nel giro di ...È più sotto l'influenza di miomaggiore. Da giovanissimo si trovò in cattiva compagnia. ... Non ero unfumatore, ma invece di versarti da bere, ti preparavi un piccolo cracker d'erba, ...

Grande Fratello, pagelle quarta puntata: Beatrice, regina di scacchi (8), Massimiliano, solo due di picche (6) ilmessaggero.it

Se l’arrivo del daytime di Amici è confermato alle 16.10 e Pomeriggio Cinque continuerà ad essere trasmesso a partire dalle 16.55 circa, a farne le spese è il Grande Fratello. Il reality guadagnerà ...Giuseppe Garibaldi, il barman dal fascino irresistibile del Grande Fratello 2023, ha deciso di aprire il suo cuore e condividere i retroscena appassionanti della sua ultima storia d’amore. Una ...