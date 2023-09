Grande Fratello | Paolo riceve una doppia sorpresa | il gesto inaspettato del papà in diretta

(Di venerdì 22 settembre 2023), una meravigliosaper: arriva in Casa mamma Sandra, ilsocial deldel gieffino. Ecco incos’è accadutoMasella in Misery inha raccontato nel dettaglio il difficile rapporto con suo padre. Nel corso della quarta puntataha ricevuto la prima dolceda parte di sua madre e ininaspettatamente è arrivato anche un messaggio di suo padre. Leggi anche –>, alta tensione in: il pensiero di Cesara su Beatrice La dolceper il concorrente… Nella Casa più ...

Grande Fratello , alta tensione in diretta : il pensiero di Cesara Buonamici sulla concorrente Beatrice . Ecco cosa è emerso… Grande Fratello , nella ...

Il cast dei vip del Grande Fratello ha lasciato l'amaro in bocca a molti dei fan, ma sul nome di Samira Lui sono stati tutti piuttosto concordi. ...

Grande Fratello , Samira Lui racconta in diretta la sua storia e la sua difficile infanzia. Le parole della giovane showgirl Grande Fratello , ...

Paolo Masella ha subito scatenato il pubblico social del Grande Fratello per le sue parole contro Napoli, ma nonostante questo gli autori hanno ...

Il 'tutti contro uno' non funziona mai e ilne è la prova. La maggior parte dei concorrenti si schiera contro Beatrice Luzzi , ottenendo il risultato contrario. Infatti, sono tantissimi i telespettatori che in questi giorni ...... forse ancora un po' spaventato perchè ha rischiato seriamente di cadere in diretta davanti a milioni di spettatori a casa impegnati a seguire questa quarta puntata del, ha commesso ...

Chi è Arnold Cardaropoli al Grande Fratello 2023: la storia del concorrente e il successo sui social Fanpage.it

Le pagelle della quarta puntata del Grande Fratello risentono della frizzantezza della serata. Scherzo, non potranno mai essere così noiose. Anche perché sono ironiche, concetto che all’interno della ...Paolo Masella, il macellaio del Grande Fratello 2023, racconta il difficilissimo rapporto col padre. Non solo per lui la sorpresa della mamma! Ecco il video ...