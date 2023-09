Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla quarta puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 settembre 2023) No, niente, qualcuno faccia qualcosa prima che sia troppo tardi, qualcuno risollevi le sorti di questoprima che si trovi ad essere battuto pure dalla prima serata di La5 perché così non si può andare avanti, eh, non si può proprio. Il doppio appuntamento settimanale per me è stata una delle cause principali del decadimento di questo reality, da quando è stata introdotta questa cosa, fateci caso, gli ascolti sono complessivamente calati. Anche nelle edizioni forti sui social i dati auditel – che poi sono quelli che interessano a Piersy&Co – non sono andati bene, per il semplice fatto che non è possibile, l’ho detto, lo ripeto e se necessario lo scriverò ogni santa settimana, riempire otto ore di prima serata a settimana sfruttando solo le dinamiche del gioco, e di conseguenza finisci per infarcire il tutto di momenti inutili, ...