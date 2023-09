Grande Fratello | Fiordaliso e la frase razzista su Arnold | ecco cosa ha detto | è polemica

Leggi su donnapop

(Di venerdì 22 settembre 2023)è stata accusata di essereper via di alcune frasi che ha rivolto ad, il concorrente Nip di questa edizione del. Mahala famosa cantante? Come sappiamo, quest’anno Pier Silvio Berlusconi è agguerritissimo e non permette che nel reality di Canale 5 ci si copra di ridicolo,...