Grande Fratello | Anita e il complotto contro Beatrice Luzzi | “Deve rimanere sola”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo la puntata delinsieme a Rosy, Letizia e Massimiliano ha sparlato per ore di, asserendo che la concorrente “” Per ore i quattro concorrenti, Massimiliano, Rosy e Letizia hanno sparlato dell’attricein giardino, al termine della puntata deldi ieri sera. I quattro si sono infatti appartati a parlarel’attrice, tra Rosy che l’ha definita poco empatica e sempre pronta ad attaccare e Massimiliano che ha aggiunto: “Stasera si è dimostrata per quella che è. Tu fregatene Rosy che sei la più amata, se uno pensa al GF di quest’anno pensa a te“. Ma quella ad ...