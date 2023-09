Grande Fratello 2023 | parole pesanti di Anita Olivieri su Beatrice Luzzi | nuovo “caso Bellavia”?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo la puntata delandata in onda giovedì 21 settembreci è andata giù pesante nei confronti di, pronunciando delleche non sono affatto piaciute al pubblico affezionato al reality. Era notte quando la ragazza, parlando con Massimiliano Varrese e Rosy Chin, ha detto di non voler avere nulla a che fare con l’attrice. Ma ciò che ha tuonato alla fine ha ricordato il “Marco” del GF Vip 7. La giovane aveva anche fatto discutere sul web per una segnalazione su di lei.presa di mira Durante la notte dopo la quarta puntata ...