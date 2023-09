GP Aragon | SBK Libere 2 | ecco Bautista | Rinaldi secondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Anche la seconda sessione di provedel gran premio didi Superbike è andata in archivio e stavolta Alvarosi è preso la leadership. Dopo il nono posto nella sessione di questa mattina, lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo di 1.49.649 davanti al duo italiano targatoe Petrucci. Quarta piazza invece per Rea che aveva vinto al mattino e quinta per Lecuona, che comunque si conferma in un ottimo stato di forma. Andiamo dunque a ricapitolare quello che è successo nel GP didi SBK in occasione delle2. GP, SBK2: successodavanti ae Petrucci 1. A.Ducati 1.49.649 2. M. ...