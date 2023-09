Governo | Schlein | dopo un anno di Meloni l' Italia sta peggio

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Non solo sui migranti "vediamo il fallimento del governo Meloni, anche sulla manovra. Giorgetti ha scoperto oggi che non ...

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Il Salario minimo è una assoluta priorità per il Pd e per le altre forze di opposizione che si sono unite su una ...

“Se vogliamo un’Europa dobbiamo iniziare a ragionare in un altro modo: serve una banca centrale che finanzi un reddito universale e non le altre ...

Al contrario, ilMeloni ha proseguito senza il minimo tentennamento (cosa che invece accade nel Pd di Elly) sul sostegno a Kiev. L'isolamento internazionale Il tour nelle cancellerie ...L'Italia sta peggio, dopo un anno diMeloni. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyin una intervista a 'Fanpage'. "Il giudizio come leader del primo partito di opposizione rischia di essere scontato: è un giudizio negativo. ...

“Stiamo assistendo al fallimento totale di Meloni, dai migranti alle accise fino alla sanità”:… Il Fatto Quotidiano

Migranti e governo, l'attacco di Schlein: "Fallimento totale" Adnkronos

Roma, 22 set. (askanews) – L’Italia sta peggio, dopo un anno di governo Meloni. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista a ‘Fanpage’. “Il giudizio come leader del primo partito di o ...La proposta di Paolo Ferrara discussa e approvata anche nei municipi. Banchetti sparsi in tutta la città Il salario minimo unisce le forze politiche, non solo in Parlamento ma anche a Roma. Negli ulti ...