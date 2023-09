Governo | lunedì Consiglio dei ministri | dl su costi energia e scadenze fiscali

Non è bastata nemmeno la sospensione di 90 giorni imposta dalla Fifa per sedare una volta per tutte le polemiche su Luis Rubiales , il presidente ...

Caro carburanti, salari, riforma del fisco, scuole, risorse idriche “Lunedì si riunirà il Cdm per mettere a fuoco correttivi finanziari per ...

"Lunedì si riunirà il Cdm per mettere a fuoco correttivi finanziari per tamponare, tra le altre cose, il caro benzina. Non si può non segnalare come ...