Governatore | colpita base della flotta russa del Mar Nero

Il quartier generale della flotta russa del Mar Nero, a Sebastopoli, è stato colpito in un attacco missilistico ucraino, secondo quanto riferito dal, citato dall'agenzia Tass. . 22 settembre 2023Lo stessoha invitato i cittadini a mantenere la calma e ad evitare di uscire perché altri missili potrebbero essere in arrivo. "Per favore - si legge nelle parole di Razvohaev - non ...

A confermarlo è stato il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev, secondo cui a essere colpito è stato il quartier generale della flotta sul Mar Nero