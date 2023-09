Google Pixel 8a | trapelate le prime immagini live del medio gamma

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) All’inizio del 2023,ha annunciato il suo ultimo smartphone di fascia media: il7a. Il colosso di Mountain View adesso si sta preparando per il lancio della serie8, prevista per il 4 ottobre. Proprio per questa occasione, sonosul Web ledel8a, che dovrebbe essere lanciato nel 2025, grazie alla gentile concessione del tipster Abhishek Yadav. Legiunte in Rete rivelano che il nuovo8a sarà simile al suo predecessore, in termini di design. Ad ogni modo, una delle principali differenze che vedremo sul dispositivo riguarda l’angolo più arrotondato, simile ...