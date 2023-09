Golf | Open de France 2023 | vola Jordan Smith | i tre azzurri passano il taglio

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023), in tutti i sensi,nell’de. L’inglese, con una gran performance odierna da -7, s’inal comando in quel del LeNational. Per lui nove birdie e due bogey che lo portano a -12, fatto che lo mette in una posizione di indubbio vantaggio per affrontare il weekend su quel che sarà il percorso olimpico del 2024. Alle sue spalle lo scozzese Ewen Ferguson a -9, seguito a sua volta da un’autentica orda di terzi a -7. Il gruppo in questione è formato dal danese Rasmus Hojgaard, dal tedesco Yannik Paul, dal giapponese Ryo Hisatsune, dalse Julien Brun, dal sudafricano Zander Lombard e dall’inglese Richard Mansell., Tom Kim al comando dell’de ...