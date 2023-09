“Gli ha lasciato una Ferrari” | attacco dall’ex Napoli | bordata a Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’exsenza mezzi termini attacca il tecnico francese. La gestione della rosa e del gioco è sbagliatissima. L’inizio di campionato del, ha portato a galla molte criticità della squadra azzurra. I 7 punti in 4 partite, non possono essere questi i punti di una squadra che deve difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. Le colpe maggiori, sono state affibbiate al neo tecnico partenopeo, che ha destrutturato una squadre che lo scorso anno ha dominato per lunghissimi tratti il campionato e l’Europa. L’allenatore francese, non ha scusanti neanche per l‘ex leggenda delAlessandro Renica. Renica attacca: “Ilè una, non puoi farla andare piano” Sulla situazione del, è intervenuto Alessandro Renica. ...