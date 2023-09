(Di venerdì 22 settembre 2023) Blitz dei Carabinieri.e ununin Campania i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio e per detenzione illegale di arma comune da sparo R.I.di Melito già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali – è stato controllato nei pressi del negozio di famiglia. Perquisito, è stato trovato in possesso di 1.905 euro suddivisi in banconote di vario taglio. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche nell’esercizio commerciale e lì – all’interno del bagno – è stata rinvenuta e sequestrata una busta con all’interno 555 ...

in Campania i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e per detenzione illegale di arma comune da sparo Rosario ...Se si può attendere circa un mese e spendere piùsi possono ordinare abiti su misura. Chi ... Presso l'atelier Fiorillo a, Napoli, i completi su misura potrebbero costare da 700 a più di ...

Giugliano soldi, droga e un cuore inguaiano 43enne Punto! Il web magazine

Si finge carabiniere per perquisirlo e rubargli i soldi La Rampa

Un 45enne è stato arrestato a Qualiano (Napoli): aveva rapinato una donna puntandole contro una pistola, è stato rintracciato grazie alle telecamere ...La pistola è puntata contro una donna in strada. L'uomo che la stringe forte ha 45 anni. Nato nel Torinese, da tempo vive a Giugliano, in provincia di Napoli. E' in auto quando individua il suo obiett ...