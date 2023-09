Giudice Sportivo | stop non solo per Pazienza | le decisioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Avellino conquista tre punti d’oro contro il Sorrento. Vittoria che mancava dallo scorso anno che ha rinfrancato la formazione irpina, domenica tappa casalinga contro il Monopoli. Si va verso il terzo sold out di fila per il Partenio-Lombardi. Gara che non vedrà il tecnico Michelein panchina, appiedato dal. INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 SETTEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA PERINETTI CASONI GIORGIO (AVELLINO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli ...