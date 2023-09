Giorgio Napolitano | l' amore con Clio | 64 anni insieme e quelle fughe al cinema la domenica pomeriggio senza scorta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Unlungo 64, quello trae la moglie. Nato sui banchi dell'università Federico II di Napoli, dove la futura first lady studiava legge come lui. Ad...

“Coniglio bianco in campo bianco”. Lo stemma araldico crudele a Giorgio Napolitano lo cuce addosso negli anni Ottanta Giuliano Ferrara, che gli ...

...2023 Goldenart Production / Viola Produzioni / Altra Scena / I due della città del sole...Teresa Rossini e con Ira Fronten e Alessandro Giova scene Alessandro Chiti costumi Vincenzo-...Scomparsa dai radar delle aule parlamentari e istituzionali da più di dieci anni, l'ex ministra della Solidarietà sociale fu l'autrice - insieme a- di quella legge 6 marzo 1998, n.

Le condizioni di salute di Giorgio Napolitano Corriere della Sera

L'ex presidente Giorgio Napolitano in condizioni critiche: «Staccate le macchine che lo aiutavano a respirare» Open

Alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Ci lascia l'uomo delle riforme a tutti i costi, ...Un amore lungo 64 anni, quello tra Giorgio Napolitano e la moglie Clio. Nato sui banchi dell'università Federico II di Napoli, dove la futura first lady studiava legge come lui.