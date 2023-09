Giorgio Napolitano | il capo dello Stato «politico» dalla fede europeista

Con la morte dil'Italia perde una personalità unica nel suo genere, che ha segnato le vicende del paese per lunghi anni. Un grande italiano e un grande europeo, uno statista di livello ...Bandiere a mezz'asta a Milano per la morte del presidente emerito della Repubblica, deceduto ieri a 98 anni. Dal Comune hanno spiegato che a Palazzo Marino e su tutti gli edifici pubblici le bandiere nazionale, europea e civica verranno esposte a mezz'asta fino al ...

È morto Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica. DIRETTA Sky Tg24

Le reazioni alla morte del Presidente emerito Napolitano | Von der Leyen: «Grande statista italiano con un... Corriere della Sera

Bandiere a mezz'asta, oggi, nel Palazzo Pubblico per la morte dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale per la scomparsa dell'ex Capo di ..."In concomitanza con l'apertura della Camera ardente per l'emerito Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Fratelli d'Italia rinvia tutte le iniziative, compreso l'intervento del presidente ...