Giorgio Napolitano | ex presidente della Repubblica | è morto a 98 anni

(Di venerdì 22 settembre 2023) ExCamera e ministro dell’Interno nel governo Prodi, parlamentare di lungo corso ed esponentecorrente “migliorista” del Pci, è stato il primo Capo dello Stato a essere eletto per un secondo mandato

ROMA - I l Presidente Emerito della Repubblica , Senatore Giorgio Napolitano , è morto oggi presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. ...

È morto Giorgio Napolitano . aveva 98 anni . Il suo quadro clinico era particolarmente complesso da tempo. Il 21 maggio 2022 era stato operato. The ...

La rielezione al Colle (suo malgrado) E così la scelta cadde proprio sull'allora ottantottenne, che alla fine del "normale" settennato si era già serenamente attrezzato a svolgere le sue ...... Giorgia Meloni, esprime cordoglio, a nome del Governo italiano, per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica,. Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze".

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

Il lato sportivo (e di tifoso) di Giorgio Napolitano era tutt'altro che nascosto. Aveva una grande passione per il nuoto e per la squadra della sua città, il Napoli, che lo ha ...In un periodo tra i più difficili della seconda Repubblica, tra scontro politico, crisi economico-finanziaria e feroci attacchi speculativi, Giorgio Napolitano – morto oggi all’età di 98 anni – da ...