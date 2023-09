Giorgio Napolitano | ex comunista ?regale? ?innamorato della sua Napoli

E' stato il primo - e finora unico - presidente della Repubblica ex comunista, il primo ad essere rieletto per un secondo mandato, il più anziano al ...

Bandiere a mezz?asta nei palazzi istituzionali e cordoglio unanime in città per la scomparsa di Giorgio Napoli tano . E se Napoli è stata amata da ...

Dalla Russia agli Usa, dalla Spagna alla Germania La scomparsa di, morto oggi all'età di 98 anni, è tra le news che trovano ampio spazio sui media stranieri e in particolare sui siti di testate di tutto il mondo: dalla Tass alla Deutsche Welle, da ...O RE 20.32 - Minuto di silenzio per la morte di. ORE 20.29 - Palermo e Cosenza entrano in campo. Padroni di casa in maglia rosa e pantaloncini neri; ospiti col completino bianco (e ...

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

È morto Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica aveva 98 anni Sky Tg24

Bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali e cordoglio unanime in città per la scomparsa di Giorgio Napolitano. E se Napoli è stata amata da tutti gli inquilini del Quirinale, ancor di più lo era ...a nominare Giorgetti tra i 10 saggi scelti per elaborare un piano di riforme istituzionali ed economiche per il Paese Il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha ricordato questa ...