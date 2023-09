Giorgio Napolitano è morto | fu il primo presidente della Repubblica eletto per due volte | dal Pci al Quirinale | un protagonista del ' 900 italiano

Muore Giorgio Napolitano. Aveva 98 anni. È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e poi nel 2013 per due anni. In ...

Il Presidente emerito della Repubblica Italiana,è morto quest'oggi a 98 anni. Nell'ultimo periodo le sue condizioni di salute, compromesse dall'età, erano peggiorate, rendendo necessario il ricoverato in una clinica romana. Nei ...Addio a, primo presidente nella storia della Repubblica italiana ad essere eletto per un secondo mandato . Il primo Capo dello Stato ad aver fatto parte del Partito Comunista Italiano si è ...

Le condizioni di salute di Giorgio Napolitano Corriere della Sera

L'ex presidente Giorgio Napolitano in condizioni critiche: «Staccate le macchine che lo aiutavano a respirare» Open

Alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Ci lascia l'uomo delle riforme a tutti i costi, ...Un amore lungo 64 anni, quello tra Giorgio Napolitano e la moglie Clio. Nato sui banchi dell'università Federico II di Napoli, dove la futura first lady studiava legge come lui.