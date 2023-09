Giorgio Napolitano è morto a 98 anni Fu l’unico Presidente della Repubblica Collare d’Oro CONI

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023). L’ex, il primo a essere rieletto in virtùgrave instabilità politica che regnò dopo le elezioni del 2013, si è spento a 98. Il decesso è avvenuto alle 19:45, presso la clinica Salvator Mundi, a Roma. Era da tempo sofferente di salute, fatto che lo aveva fatto desistere dal presiedere la prima seduta del Senato all’aperturaXIX legislatura, e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Rimasto nella storiana come il primoche fece parte del PCI, a un certo punto è stato il terzo Capo dello Stato più anziano al mondo, almeno finché non ha deciso ...