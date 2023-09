Giorgio Napolitano è morto

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 22 settembre 2023), l’Icona della Politica Italiana, si è spento a 98 anni Confermiamo la scomparsa di, ex presidente della Repubblica italiana, avvenuta oggi presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Aveva 98 anni ed è stato una figura di spicco nella politica italiana per decenni., nato a Napoli il 29 giugno 1925, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro paese. È stato il primo Capo dello Stato a essere eletto per un secondo mandato, un riconoscimento alla sua dedizione al servizio pubblico e alla sua profonda comprensione della politica italiana. Le condizioni disi erano complicate negli ultimi giorni, mentre era ricoverato in una clinica romana. Nonostante le sfide alla sua salute, ha continuato a ...