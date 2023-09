Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo il caso sulla cena in pizzeria

Leggi su tvzap

(Di venerdì 22 settembre 2023) SOCIAL. Nel mondo della cronaca nera e del gossip, spesso i politici finiscono sotto i riflettori per questioni che vanno al di là delle loro azioni pubbliche. L’ultima protagonista di un’involontaria controversia è. La notizia di unaina New York ha scatenato un acceso dibattito, con accuse di assenza da incontri ufficiali e reazioni da parte dell’opposizione. Leggi anche: Lilli Gruber durissima su: lo sfogo in diretta Tv Leggi anche: Giorgio Napolitano in condizioni critiche: esplode l’orrore sui socialPRESIDENTE CONSIGLIOLasegreta a New York Mentre era negli Stati Uniti per l’incontro delle Nazioni Unite,...