Il governo non ha in programma nuove proroghe del superbonus al 110% . Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al question time ...

sussidi a pioggia o facili misure. Il ruolo del Governo è quello di impegnarsi in riforme ... Lo ha detto il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo, nel suo intervento alla ...... nonostante conti sul ministro dell'Economia della Lega, Giancarlo, e sul suo ex capo di ...bollette (nucleare) Le bollette hanno ricominciato a salire. L'Arera ha segnalato a inizio ...

Giorgetti, stop sussidi. Servono riforme per aumentare produttività Tiscali Notizie

Stop al Superbonus 110%, Giorgetti: "Niente proroghe nelle forme ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 22 set. (askanews) – Stop sussidi a pioggia o facili misure. Il ruolo del Governo è quello di impegnarsi in riforme strutturali per aumentare la competitività del sistema. Lo ha detto il Ministr ...Il ministero dell’Economia presenterà una proposta di sintesi dei tanti emendamenti al disegno di legge per favorire le quotazioni in Borsa: stop al 49% dei consiglieri per la seconda lista e al voto ...