Giorgetti | «No a prebende che illudono  La manovra premierà chi crea ricchezza» Crescita | Istat vede al rialzo i dati sul Pil 

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il ministro dell’Economia è intervenuto all’assemblea di Federmeccanica: «Se badiamo solo alla distribuzione di sussidi e sovvenzioni che non possiamo permetterci non andremo lontani». «Laobbedirà ai propositi di premiare l’Italia che vuolere

Il ministro dell’Economia è intervenuto all’assemblea di Federmeccanica: «Se badiamo solo alla distribuzione di sussidi e sovvenzioni che non ...

...fare solo allo Stato la parte del Re sole che distribuisce, non andiamo da nessuna parte". Riguardo alla posizione dell'Italia nei negoziati sulla riforma del Patto di stabilità, -......fare solo allo Stato la parte del Re sole che distribuisce, non andiamo da nessuna parte". Riguardo alla posizione dell'Italia nei negoziati sulla riforma del Patto di stabilità ,...

Giorgetti: «No a prebende che illudono le persone» Corriere della Sera

Giorgetti, manovra investe nel lavoro - Ministero dell'Economia e ... MEF

«L’ambizione del governo non è di adagiarsi sui risultati conseguiti ma aggredire i nodi sostanziali che abbiamo davanti». Lo ha detto, ...Meno riforme di bandiera e concentrazione sul molto che resta da fare sul piano economico e sociale, ma in un quadro di bilancio realistico, è forse un ordine del giorno meno identitario, ma non meno ...