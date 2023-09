Ginepro | proprietà | benefici e antichi infusi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilè un arbusto appartenente alla famiglia delle Cupressaceae, noto fin dall’tà. Si presenta come un cespuglio o come un alberello, alto anche 5 metri e ramificato. Le foglie sono aghiformi di un colore verde-grigio; si tratta di una pianta dioica, con i fiori sbocciano in primavera e sono poco appariscenti, gialli se femminili, verdastri se maschili. I frutti sono bacche che raggiungono maturazione in autunno assumendo un colore nero azzurro. È noto fin dall’tà per le suecurative e aromatiche. Il nome in gergo è Juniperus, che in celtico significa ruvido e pungente, in riferimento al sapore delle bacche che si raccolgono in autunno. Cresce spontaneamente nei luoghi incolti del nostro territorio nazionale e in Europa, fino ad un’altezza di 10500 metri. Ama i climi temperati ed è ...