(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tre gennaio 2024 Massimopuò fare il suo esordio su Rai1. Tre anniversari, tre grandi appuntamenti, tre celebrazioni saranno condotti dal giornalista e conduttore di “Non è l’Arena”, che ha rotto con La7 e l’editore Cairo. L’accordo con la Rai, già chiuso, prevede la conduzione di tredi infotainment. Il primo appuntamento, il primo speciale servirà a celebrare i 70 anni della nascita della. Si continua con il compleanno della radio, 100 anni, e, ancora, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, ildella radio. È un ingresso che, secondo l’accordo siglato tra Rai e, prevede, in autunno, il rientro vero e proprio con un programma che sarà di inchiesta e approfondimento. È un rientro che permette adi non condurre un programma ...

Durante uno scontro in diretta tv a "Non è l'Arena", condotto da Massimo, Paragone aveva definito Bassetti "un figlio di" alludendo poi al fatto che il suo incarico come direttore della ......a mio. E poi in un anno mi sono comprato una casa a Milano". " Scusate, ma se uno in un anno compra una casa a Milano e un macchina. significa che gli affari navigano, eccome", rimarca. ...

Giletti, papà televisione: condurrà tre eventi speciali su Rai 1 Il Foglio