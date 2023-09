Giannini coi guantoni sul ring | sbam! Meloni | caos a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) A un anno dalla vittoria elettorale di Giorgiasuona il gong neldell'informazione. Tutte le fattucchiere, ovvero i giornali di John Elkann, quello di Carlo De Benedetti e la televisione di Urbano Cairo, si rialzano dal tappeto del loro annus horribilis per godersi - dall'angolo delle loro ZTL - il deficit e collasso migratorio. Sbarchi a oltranza e una manovra anemica causa decimo rialzo dei tassi di Christine Lagarde sono già l'avvio di un crescendo per arrivare alla trappola. Una tagliola che richiede però una opposizione attiva e persino della collaborazione, anche involontaria, della vittima. Ma non c'è un Papeete in agguato. L'unico loden d'Italia - Mario Monti - si compiace di Giancarlo Giorgetti. Di banchieri giusti al posto giusto (Francoforte) non se ne vedono e nel vicinato, infine, ognuno ha i guai suoi. La Germania ...