Giacomo Urtis | “L’unica cosa che non mi sono ritoccato è il pene”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 settembre 2023)è stato ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella trasmissione radiofonica “La Zanzara”. Il dermatologo dei vip ha parlato a ruota libera della sua transizione, delle sue preferenze sessuali e dei ritocchini che ha sperimentato su di sé in questi anni. “Una quarantina – confessa – Non mi sento uomo, non mi sento donna ma sto perdendo gli ormoni. Mi sento me stessa. In questo momento non ho voglia di farmi il seno e togliermi il, non lo farei perché mi darebbe fastidio”. “Gli uomini eteroattratti da me proprio perchéuna donna, ma ho anche il– spiega – Mi cercano gli etero, gli uomini che vogliono le donne col pise**o”. Sempre in merito alla sua vita sessuale aggiunge: “Da quandodiventata femminile, i ...